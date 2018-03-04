كوريا الشمالية تلوّح بمواجهة أميركا

هددت كوريا الشمالية بمواجهة الولايات المتحدة إذا أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع جارتها الجنوبية قائلة إن التدريبات ستضر بجهود المصالحة في شبه الجزيرة الكورية.

وقبل أيام نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مستشار أمني للرئاسة قوله إن من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة التدريبات المشتركة الشهر المقبل في أحدث حلقة من سلسلة تدريبات دأبت كوريا الشمالية على وصفها بأنها تشكل تهديداً لها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية،«إذا استقرت الولايات المتحدة في نهاية الأمر على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، مع الإبقاء على العقوبات ضد كوريا الشمالية، فإن كوريا الشمالية ستواجه الولايات المتحدة وفقاً لما تراه أسلوباً مناسباً كإجراء مضاد وعلى الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها عما سيترتب على ذلك من آثار».

وفي 23 فبراير الماضي قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض أكبر حزمة من العقوبات للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية. وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن المرحلة الثانية»، في حال عدم نجاح تلك الخطوات، ستكون «وبالاً على العالم».

على صعيد آخر، أكد دبلوماسيون أن الصين أوقفت طلباً من الولايات المتحدة بأن تدرج لجنة بمجلس الأمن 33 سفينة و27 شركة شحن ورجلاً تايوانياً في قائمة سوداء لخرقهم عقوبات دولية على كوريا الشمالية.

وقدمت الولايات المتحدة هذا الطلب قبل أسبوع في خطوة تقول إنها «تهدف إلى وقف أنشطة التهريب البحري الكورية الشمالية للحصول على نفط وبيع فحم». ويتزامن ذلك مع فرض الولايات المتحدة أكبر حزمة عقوبات من جانب واحد على كوريا الشمالية معززة الضغط على بيونغيانغ كي تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.

ولم تعط الصين سبباً لوقف الطلب الأميركي. ويمكن رفع الوقف وغالباً ما يستخدم عندما يكون أحد أعضاء مجلس الأمن يريد مزيداً من المعلومات ولكن أحياناً يمكن أن يؤدي إلى وقف دائم لعملية إدراج أشخاص أو شركات في قائمة سوداء. وتتخذ لجنة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بكوريا الشمالية قراراتها بإجماع الآراء.

وإذا اتفقت اللجنة سيتم فرض حظر على دخول الموانئ على33 سفينة التي اقترحتها الولايات المتحدة والتي من بينها 19 سفينة كورية شمالية. وسيكون لزاماً على الدول أيضاً إلغاء تسجيل السفن الأخرى غير الكورية الشمالية.