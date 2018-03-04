التحالف الأمني الدولي يدين الهجمات الإرهابية في بوركينافاسو

دان التحالف الأمني الدولي الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي إلى جانب مقر القوات المسلحة البوركينية في العاصمة وأغادوغو، والتي أودت بحياة عدد من عناصر الأمن وإصابة عشرات الأبرياء.

وأكد التحالف في بيان الوقوف التام مع بوركينافاسو وفرنسا ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مطالباً المجتمع الدولي والهيئات الأممية بتعزيز الجهود لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية والوقوف بحزم للتصدي لخطر التطرف.

يشار إلى أن التحالف الأمني الدولي - الذي أعلن في العاصمة أبوظبي في فبراير 2017 - يعد بمثابة مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات ويضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال ومملكة البحرين والمملكة المغربية.

عمل مشترك

ويهدف التحالف إلى العمل المشترك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات بمختلف أشكالها وتطوير سبل الوقاية منها واستدامة الأمن والاستقرار لتلك الدول وبما يعزز فرص التعاون في المجالات الشرطية والأمنية والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة.