الولايات المتحدة تواصل العمل بالحد الأدنى من بعثتها في كوبا

تعمل السفارة الأميركية في هافانا بعدد أقل من الموظفين المطلوبين منذ سبتمبر الماضي، عندما تم إخلاء دبلوماسيين أميركيين مع عائلاتهم بعد تعرضهم لأمراض مفاجئة في الرأس.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن «حالة الخروج المنظم» انتهت لكن بدلاً من إرسال موظفين ليحلوا مكان المغادرين كما في السابق فإنه سوف يتم إعلان السفارة مكاناً لوظائف «غير مصحوبة» أي لا يكون بإمكان الموظف اصطحاب أفراد عائلاته معه.

وأضافت أن «السفارة ستواصل العمل بالحد الأدنى من الطاقم المطلوب لتأمين أداء المهام الدبلوماسية والقنصلية الأساسية، على غرار مستوى عدد الموظفين الذي حافظنا عليه في حالة الطوارئ خلال الخروج المنظم». ونفت كوبا بغضب علاقتها بالهجمات على الطاقم الدبلوماسي الأميركي.