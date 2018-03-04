اليونان ترفض مبادلة الجنود مع تركيا

صرح وكيل وزارة الخارجية اليوناني يورغوس كاتروغالوس للصحافيين أمس أن بلاده لا تعتزم مبادلة الجنديين اليونانيين، اللذين تحتجزهما تركيا بثمانية جنود أتراك طلبوا اللجوء في اليونان.

وقال «هذه مجرد أوهام. نحن لسنا في حرب مع تركيا لنقوم بتبادل سجناء» مضيفاً أن مثل هذه الروايات مصدرها الإعلام التركي. ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «انا» قوله «هذه حادثة ليست غريبة، فمثل هذه الأمور تحصل على الحدود».

واعتقل الجنديان اليونانيان بعد دخولهما الأراضي التركية الخميس الماضي وقال الجيش اليوناني إنهما ضلا طريقهما بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما كانا يقومان بدورية في منطقة قريبة من نهر ايفروس، الذي يفصل بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء أن الجنديين المحتجزين في مدينة ادرنة التركية، سيمثلان أمام المحكمة غداً الاثنين.