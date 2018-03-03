إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية شرق الولايات المتحدة

تسببت الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة في إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة بمطارات بوسطن وفيلادلفيا ونيويورك وواشنطن.

كانت العاصفة " رايلي " قد ضربت بقوة أمس أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة مصحوبة برياح مدمرة وفيضانات ساحلية وثلوج كثيفة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 900 ألف نسمة .

وتشتد العاصفة "رايلي" التي تحمل رياح الأعاصير في بعض المناطق بسرعة لتصل إلى ما يسميه علماء الأرصاد الجوية بـ " الإعصار القنبلة " حيث أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات عن أحوال جوية شديدة السوء حتى اليوم السبت.