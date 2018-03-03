استجواب نتانياهو وزوجته بقضية فساد

استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سارة للمرة الأولى، في إحدى شبهات الفساد الموجهة لهما.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن الشرطة تجري التحقيق مع نتانياهو في منزله بالقدس في القضية المعروفة إعلامياً بـ«4000»، التي تتعلق بحصول موقع «والا» الإخباري على مزايا وتسهيلات من قبل شركة بيزك للاتصالات، بين عامي 2015 و2017.

وذلك مقابل تقديم تغطية إيجابية لنتانياهو على الموقع الإلكتروني. ولفتت إلى أن سارة نتانياهو تخضع هي الأخرى للتحقيق في مركز للشرطة، إلى جانب مسؤول في شركة بيزك ومسؤول حكومي سابق مقرب من نتانياهو يشتبه في تورطهما بالفساد. ومما يعزز احتمالات ملاحقة نتانياهو قضائيا إبداء أحد المسؤولين المقربين منه، شلومو فليبر، استعداده للشهادة ضده ليصبح «شاهد ملك».