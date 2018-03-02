اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية

قتل شخصان باطلاق نار، الجمعة، في حرم جامعة سنترال ميشيغن في شمال الولايات المتحدة كما ذكرت الجامعة محذرة من مشتبه به (19 عاما) لم يتم توقيفه بعد.

وأكدت على موقعها الالكتروني فرض "طوق امني حول الحرم الجامعي" الذي يقصده ما لا يقل عن 18 ألف طالب.

وكانت الجامعة أوضحت أن اطلاق النار حصل في مبنى "كامبل هول" في هذه الجامعة الواقعة في مدينة ماونت بليزنت بين شيكاغو وديترويت.

وأوضحت جامعة سنترال ميشيغان فى بيان ان القتيلين "ليسا من الطلاب وأن الشرطة تعتقد أن أسبابا محلية وراء الحادث".

وقال مسؤولون في الجامعة أن المشتبه به يعتبر "مسلحا وخطيرا".

وتتكرر حوادث اطلاق النار في الولايات المتحدة حيث هناك أسلحة متداولة بين أيدي السكان.

واعيد اطلاق الجدل حول قانون حيازة الاسلحة النارية في الولايات المتحدة من قبل شبان ناجين من المجزرة التي اودت بحياة 17 شخصا في 14 فبراير في مدرسة في فلوريدا.