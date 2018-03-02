ماكرون يتابع مباشرة تطورات الوضع ومقتل 3 مسلحين في بوركينا فاسو

أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة بتطورات الوضع في واغادوغو حيث استهدفت هجمات السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي ومقر قيادة القوات المسلحة التابعة لبوركينا فاسو كما افادت اوساط الاليزيه وكالة فرانس برس.

وقال قصر الاليزيه ان رئيس الدولة "يتابع بانتباه شديد ما يحصل، وان الرعايا الفرنسيين المتواجدين في واغادوغو يجب ان يتبعوا تعليمات السفارة" عبر البقاء في اماكن تواجدهم.

وسمع مراسل وكالة فرانس برس في واغادوغو تبادلا لاطلاق النار بشكل كثيف في تلك المنطقة.

واضاف ان قوات خاصة تابعة للجيش انتشرت في المكان فيما كانت مروحيات تحلق في اجواء واغادوغو.

وجاء في رسالة قصيرة نشرتها سفارة فرنسا على فيسبوك "هجوم جار على السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي. ابقوا في اماكنهم".

فيما قال جان كلود بودا وزير الدفاع في بوركينا فاسو لرويترز إن ثلاثة مسلحين قتلوا في مقر الجيش في واجادودو.

وأفاد بيان منفصل للحكومة أن أربعة مسلحين تم "تحييدهم" بالسفارة الفرنسية، لكن لم يرد ذكر بعد لسقوط ضحايا مدنيين.

وأكدت أوساط وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان الوضع "تحت السيطرة" في السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في واغادوغو اللذين تعرضا لهجوم صباح الجمعة.

وقالت "الوضع تحت السيطرة في ما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية الفرنسية" فيما اكدت حكومة بوركينا فاسو ان "هجوما" استهدف السفارة الفرنسية ومقر قيادة القوات المسلحة في واغادوغو مشيرة إلى مقتل أربعة مهاجمين.