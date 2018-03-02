شرطة بوركينا فاسو: هجوم قرب مكتب رئيس الوزراء

قالت الشرطة في بوركينا فاسو في بيان اليوم الجمعة إن هجوما مسلحا يجري في وسط العاصمة واجادوجو قرب مكتب رئيس الوزراء وحول مكتب الأمم المتحدة.

وذكرت الشرطة أن وحدات أمنية انتشرت في الموقع وحثت السكان على الابتعاد عن المنطقة بعد أن هز انفجار مقرا قريبا للجيش فيما شوهد مسلحون ملثمون يهاجمون مدخل المقر.

وقالت السفارة الفرنسية إن مقرها ومبنى المركز الفرنسي يتعرضان لهجوم.

وكانت تعرض السفارة الفرنسية في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، والمعهد الثقافي الفرنسي هناك لهجوم مسلح، صباح الجمعة.

وقال سفير فرنسا في منطقة الساحل بغرب إفريقيا إن "هجوماً إرهابياً" وقع في واغادوغو، وذلك بعد أن هز انفجار مقر الجيش هناك وإفادة شهود بأن مسلحين مقنعين هاجموا المبنى.

وقال السفير جان مارك شاتنييه في تغريدة على "تويتر": "هجوم إرهابي هذا الصباح في واغادوغو في بوركينا فاسو: نتضامن مع الزملاء والأصدقاء من بوركينا فاسو".

وأضاف أنه ينصح بتجنب وسط المدينة.

من جانبها، أعلنت السفارة الفرنسية لدى بوركينا فاسو أن هجمات حصلت صباح الجمعة في العاصمة استهدفت السفارة والمعهد الفرنسيين.

وكتبت السفارة في رسالة مقتضبة على صفحتها على موقع "فيسبوك" قبيل الساعة 11 بتوقيت غرينتش، "هجوم جار على سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي. ابقوا في أماكنكم".

وفي وقت سابق، ذكر شهود عيان أن 5 مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه إلى السفارة.

وأفاد شهود آخرون عن وقوع انفجار بالقرب من هيئة أركان القوات المسلحة والمعهد الفرنسي، في وسط العاصمة.