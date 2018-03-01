ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام «خبر زائف»

أكّد عضو بلجنة جائزة نوبل، أن ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل لهذا العام خبر زائف. وقال أولاف نغولستاد، أمين لجنة نوبل، والذي لا يمتلك حق التصويت، في تصريح إذاعي الليلة الماضية: «فيما يتعلق بترشح الرئيس الأميركي، يمكنني القول إن لدينا سببا وجيها للقول إنه خبر زائف». وأضاف أنه تم تقديم شكوى للشرطة، دون المزيد من التفاصيل بسبب ما الذي أثار الشبهات.

وأعلنت لجنة الجائزة، ومقرها النرويج، أنه تم تلقي ما يصل إلى 329 ترشيحا للجنة جائزة نوبل للسلام لعام 2018، إلّا أنّ نغولستاد لم يقدم أية تفاصيل. وقال: «لا نعلق أبدا على الترشيحات الصحيحة- هذا ينتهك نظام عملنا». وتضم ترشيحات الجائزة للعام الجاري 217 فرداً و112 منظمة، ما يجعل عدد الترشيحات ثاني أعلى معدل له حتى الآن.