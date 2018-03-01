23 قتيلاً في مواجهات إثنية شرق الكونغو

قتل ثلاثة وعشرون شخصاً خلال ثلاثة أيام من المواجهات الإثنية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما كشف إحصاء أجراه مسؤول محلي. وقال فرنسوا باكونداكابو مندوب حاكم شمال كيفو في منطقة روستورو: «سجلنا منذ الأحد مقتل ستة عشر مدنياً وسبعة من عناصر الميليشيات في مواجهات بين الهوتو من جهة، وناندي وهوندي من جهة ثانية».

وقال باكونداكابو، إنّ تسعة مدنيين واثنين من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم في الهجوم على قرية موتاندا الذي شنته ماي ماي نياتورا، فيما قتل أربعة مدنيين وخمسة من عناصر الميليشيات، فضلاً عن مقتل ثلاثة مدنيين آخرين.

وتسكن قرى بوالاندا وموتاندا وكيكوكو الواقعة في أراضي روتشورو بإقليم شمال كيفو، طوائف الهوتو والناندي والهوندي. ودائماً ما تتواجه هذه الطوائف للسيطرة على الأراضي.