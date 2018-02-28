إصابة 11 شخصا في قاعدة للمارينز بإعياء إثر فتح رسالة مشبوهة

صيب 11 شخصا في قاعدة للمارينز قرب واشنطن بإعياء الثلاثاء إثر فتح رسالة تحتوي "مادة مجهولة"، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقال سلاح مشاة البحرية الأميركية "المارينز" إن الرسالة ارسلت الى قاعدة ماير-هندرسون هول وقد تم إخلاء المبنى الذي فتحت فيه.

وأضاف إن "عددا من عناصر المارينز يتلقون العلاج بعد هذا الحادث" و"التحقيق جار".

من جهته قال جهاز الاطفاء في أرلينغتون في تغريدة على تويتر ان "11 شخصا شعروا بإعياء إثر فتح رسالة" في القاعدة العسكرية.

وقال ثلاثة عسكريين لشبكة "سي أن أن" انهم شعروا ب"حروق" في اليدين والوجه اثر فتح الرسالة.

من جهته قال المتحدث باسم المارينز براين بلوك لوكالة فرانس برس انه "من المبكر جدا التكهن بشأن ما جرى، علينا ان ننتظر وان نترك المحققين يقومون بعملهم"، مشيرا الى انه لا يمكن في الوقت الراهن معرفة ما اذا كان الامر يتعلق بهجوم ارهابي ام لا.