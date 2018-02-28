براغ تصفع أنقرة وتفرج عن زعيم كردي

قضت محكمة في التشيك بالإفراج عن الزعيم الكردي السوري صالح مسلم، رغم طلب أنقرة تسليمه إليها بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه من تركيا، حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التركية قبل يومين، إن السلطات التشيكية اعتقلت الزعيم السابق لحزب سياسي كردي سوري، بناء على «إشعار أحمر» من الإنتربول بطلب من أنقرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ قوله: «نتمنى أن يتم تسليمه». وأدرجت أنقرة مسلم، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، على قائمة أكثر المطلوبين لدى تركيا في وقت سابق من فبراير الجاري.