الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات ضد ميانمار

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بدء الإعداد لفرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين في القوات المسلحة بميانمار على خلفية ارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة وممنهجة في البلاد وخاصة ولاية راخين.

وأدان الوزراء الانتهاكات الحقوقية المستمرة وواسعة النطاق الممنهجة والخطير التي يرتكبها جيش ميانمار والقوات الأمنية، كما أدانوا أيضاً الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة.

وطالب الوزراء منسقة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني باقتراح إجراءات تقييدية موجهة ضد مسؤولين عسكريين، والإعداد لتمديد حظر حالي على الأسلحة مفروض على ميانمار، من المقرر أن ينتهى أبريل المقبل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية في ميانمار إن نحو 6 آلاف شخص نزحوا من ولاية كاشين منذ بداية العام.

وقال الناطق باسم المكتب بيير بيرون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في رسالة إلكترونية إن القتال مستمر بالقرب من مناطق مدنية ويتم تشويه مخيمات النازحين والمدنيين أو قتلهم بالألغام الأرضية. وأضاف «منذ عام 2016، هناك تدهور كبير في كيفية وصول المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين من الصراع في ولايتي كاشين وشاه». وأوضح «الصراع يعد أقدم حرب أهلية مستمرة في العالم و يعد أزمة إنسانية تم نسيانها».

وفي سياق متصل، طالب وفد أوروبي في ميانمار أمس السلطات بحماية المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية كاشين.

وجاء في بيان الوفد الذي صدر أمس بعد رحلة دبلوماسية قام بها رؤساء مهمة أوروبية للولاية الأسبوع الماضي. وطالب البيان بإنهاء الأعمال العدائية وحماية المدنيين والسماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية.