ثلوج على روما والبرودة تقتل 8 في بولندا

شهدت العاصمة الإيطالية روما اليوم الاثنين هطول أول ثلوج منذ العام 2012، مما دفع السلطات لإغلاق أشهر المعالم السياحية وجميع المدارس في روما.

وتم إغلاق الكولوسيوم؛ أكثر المعالم السياحية جذبا للسائحين في إيطاليا، بالإضافة إلى "رومان فورم" و"بالاتين هيل"، حيث طالبت السلطات المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.

ونتيجة لذلك، اتسمت الشوارع بالهدوء وشوهد مواطنون في الشوارع يلتقطون صورا لظروف الطقس غير الاعتيادية.

وقامت شركة النقل العام في روما بتسيير عدد محدود من الحافلات وخط مترو أنفاق واحد، في حين عرقلت الثلوج حركة السكك الحديدية من وإلى المدينة.

وأبقت السلطات المحلية والجمعيات الخيرية الكاثوليكية عدة كنائس ومحطات مترو أنفاق وقطارات مفتوحة خلال الليل لتوفير أماكن إيواء للمشردين.

وقد غطت الثلوج مدنا إيطالية عدة اليوم، معظمها بوسط البلاد.

وفي بولندا، لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الطقس المتجمد مطلع هذا الاسبوع، وفقا لسلطات الأمن.

وبوفاة أحدث الضحايا، يصل إجمالي حالات الوفاة جراء انخفاض الحرارة إلى درجات التجمد إلى 48 حالة وفاة منذ نوفمبر الماضي.

وانخفضت درجات الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر المئوي في بعض المناطق. ومن المتوقع استمرار الطقس المتجمد.

ودعت السلطات المواطنين إلى مساعدة كبار السن ومن لا مأوى لهم، وهي الفئات الأكثر عرضة للخطر في الشتاء.