الرئيس المكسيكي يلغي زيارة لواشنطن بسبب «الجدار»

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن المكسيك والولايات المتحدة أوقفتا التحضيرات لزيارة كان سيقوم بها الرئيس أنريكي بينا نييتو لواشنطن، بسبب استمرار التوتر حول تمويل جدار حدودي يطالب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسبق أن ألغى الرئيس المكسيكي زيارة في يناير 2017 بسبب إصرار ترامب على أن تتحمل المكسيك تكاليف بناء هذا الجدار الذي يهدف في رأي الرئيس الأميركي إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.

وكان البيت الأبيض أعلن، منتصف فبراير الجاري، أن الرئيسين يستعدان للقاء، لكن الصحيفة الأميركية أوردت أن البلدين توافقا على التخلي عن ذلك، إثر محادثة هاتفية متوترة بين الرئيسين انتهت بعدم التوافق على قضية الجدار.