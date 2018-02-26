بيونغيانغ تعلن استعدادها لمحادثات مع واشنطن

أعلن الوفد الكوري الشمالي، أمس، في حفل اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية، أن بلاده «على استعداد» لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، في وقت دانت السلطات الرسمية الكورية الشمالية أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها أميركا، واتهمت واشنطن بمحاولة تقويض التحسن في العلاقات بين الكوريتين خلال دورة الألعاب الشتوية، معتبرة العقوبات «عملاً حربياً».

وأفاد بيان الرئاسة بأن الوفد الكوري الشمالي خلال لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، «وافق على أن المحادثات بين الكوريتين والعلاقات بين الشمال والولايات المتحدة يجب أن تتحسن في الوقت ذاته».

وخيم حضور الجنرال الكوري الشمالي المثير للجدل كيم يونغ تشول، والابنة الكبرى للرئيس الأميركي إيفانكا ترامب، إضافة إلى غياب العلم الروسي بسبب عقوبات، على مراسم ختام الألعاب الأولمبية الشتوية الـ 23 التي احتضنتها كوريا الجنوبية، والتي كسرت الجليد بين شطري الجزيرة الكورية. وأظهرت لقطات الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، مصافحاً إيفانكا، وبعدها الجنرال كيم يونغ شول الذي عبر عن استعداد بلاده للتحدث مع واشنطن.

وعقد مون لقاء مع كيم استمر ساعة قبل الحفل، عبّر خلاله الوفد الكوري الشمالي عن استعداد بيونغيانغ لإجراء محادثات مع واشنطن، ولم يصدر أي تأكيد لتواصل بين إيفانكا التي جلست إلى جانب زوجة مون، وكيم الذي كان يجلس خلفها، على بعد مقعدين من قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الجنرال الأميركي فينسنت بروكس.

في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن تحسن العلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية يتوقف على حل مشكلة برنامج بيونغيانغ النووي.

وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: «نحن على اتصال وثيق مع جمهورية كوريا بشأن ردنا الموحد على كوريا الشمالية. وكما صرح الرئيس (الكوري الجنوبي) مون فإن تحسن العلاقات بين الكوريتين لا يمكن أن يتقدم بشكل منفصل عن تسوية أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية».