هادريان ترودو خطف الأضواء من والده

خطف نجل رئيس الوزراء الكندي، هادريان ترودو، الأنظار في وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارة عائلة ترودو الهند أخيراً، فيما كانت الأضواء خافتة عن والده الذي استُقبل بفتور واضح وصفه أحد المحللين بأنه ربما يعبر عن «استياء مؤدب» من الحكومة الهندية.

وقد حصل الابن الأصغر لترودو، هادريان، على أمارات الإعجاب في موقع «تويتر»، حيث تم تصوير هذا الفتى اللطيف بكل ظرافته وهو بصحبة والديه وأخوته في تاج محل في اغرا، وأثناء زيارة محمية للفيلة البرية، وفي مركز للرعاية في ماتورا، وفي أحمد آباد، وقيل إنه تفوق على تيمور خان، ابن النجمة كارينا أبو، والممثل سيف علي خان، باعتباره المفضل على الإنترنت في الهند.

وفي فيديوهات ظريفة، نشاهد هادريان البالغ من العمر 4 سنوات، وهو يرفض مساعدة والدته أثناء النزول من درج الطائرة بعد وصولهما إلى الهند، وهو يركض حول تاج محل في اليوم التالي، وفي زي هندي تقليدي مع العائلة، أما اللقطة التي لفتت الكثير من التعليقات فهي صورته وهو يحمل باقة من الورود التي تظهر أكبر منه. وكتب أحدهم على موقع «تويتر»: «بالتأكيد هو سعيد مع أزهاره»، وآخر «تلك الفيديوهات جعلتنا جميعاً نبتسم».

لقد كانت زيارة العائلة الكندية الأولى لدلهي منذ أكثر من 8 أيام، قد أثارت الانتقادات في كندا على ما بدا «عطلة عائلية» أكثر من دبلوماسية، استهلت بطريقة غريبة، إذ كان في استقبالها على المطار وزير الدولة للزراعة غاجندرا سينغ، في الوقت الذي غالباً ما يستقبل رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي نظرائه عند وصولهم، وكان قد رحب بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.