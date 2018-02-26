انفجار ضخم في مدينة ليستر وسط إنجلترا

ضرب انفجار ضخم محلاً تجارياً وشقة بمنطقة «ليستر» بوسط إنجلترا، مساء أمس، حسبما أعلنت الشرطة البريطانية.

وأفادت شرطة ليستر، في تغريدة على «تويتر»، بأن «حادثاً كبيراً وقع بطريق هينكلي»، مضيفةً أن «كل فرق الطوارئ تتعامل مع الحادث حالياً»، فيما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن «محلاً تجارياً في ليستر دُمر تماماً في انفجار ضخم».

من جهتها، نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية عن جهاز الإطفاء بالمنطقة أن فرق الإطفاء تم استدعاؤها «للتعامل مع انهيار مبنى». ولم تتضح أسباب وقوع الحادث.

وأرسلت إدارة الإطفاء في بريطانيا ست عربات إطفاء إلى موقع بمدينة ليستر بوسط إنجلترا بعد أنباء عن وقوع انفجار كبير.