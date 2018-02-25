واشنطن: سنواصل ممارسة أقصى ضغط ممكن على بيونغيانغ

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في مؤتمر صحافي في كوريا الجنوبية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستواصل ممارسة أقصى ضغط ممكن على كوريا الشمالية بعد فرض عقوبات. وتزور ساندرز كوريا الجنوبية ضمن الوفد الأميركي لحضور ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الذي يضم أيضاً ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب. وقالت ساندرز للصحافيين إن كوريا الشمالية تشغل تفكير الرئيس الأميركي دونالد ترامب «كل دقيقة في كل يوم».

من جهة ثانية أعلن مسؤولون أميركيون كبار أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وحلفاء آسيويين بارزين يستعدون لتوسيع نطاق اعتراض السفن التي يشتبه بأنها تنتهك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وهي خطة قد تشمل نشر أفراد من خفر السواحل الأميركي لإيقاف وتفتيش سفن في مياه منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأبلغ مسؤولون وكالة «رويترز» بأن واشنطن تتحدث مع شركاء إقليميين من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة بشأن التنسيق لحملة أقوى من أي وقت مضى في محاولة للضغط على استخدام بيونجيانج للتجارة البحرية في تطوير برنامجها للصواريخ النووية.

وأوضح المسؤولون، طالبين عدم ذكر أسمائهم، أن الاستراتيجية تدعو إلى زيادة تعقب السفن التي يشتبه بأنها تحمل مكونات أسلحة محظورة وغيرها من الشحنات الممنوعة من كوريا الشمالية أو إليها.