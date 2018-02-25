الرسوم الجمركية تهدد باندلاع حروب تجارية عالمية

أكدت منظمة التجارة العالمية أن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة أخيراً والرد الغاضب من جانب دول مثل الصين تزيد خطر نشوب حرب تجارية.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن «الحروب التجارية يمكن أن تحدث في أي وقت، وبطرق لا نتوقعها». وتابع: «كل ما يتطلبه الأمر هو أن يتخذ عضو تدابير يعتبرها عضو آخر أحادية الجانب ولا مبرر لها ويرد عليها. اللحظة التي سيحدث فيها الرد سيبدأ هذا التصعيد». و

في يناير، أعلنت واشنطن تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية لحماية الوظائف. وردّت الصين وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي بطلبها رسمياً إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في منظمة التجارة. وإذا لم تتمكن الدول من حل الخلاف في المحادثات الثنائية فإن واشنطن قد تواجه إجراءات انتقامية.