31 قتيلاً بينهم 25 جندياً بـ4 هجمات في أفغانستان

استهدفت أربع هجمات تبنّت حركة طالبان ثلاثاً منها، القوات الحكومية الأفغانية، أمس، في ثلاثة أقاليم، وأدّت إلى مقتل 31 شخصاً بينهم 25 جندياً وجرح العشرات.

ففي العاصمة كابول، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب خمسة آخرون في تفجير انتحاري، وفقاً لما ذكره الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ووقع التفجير بالقرب من وكالة استخبارات أفغانية والسفارة الأميركية وغيرها من المؤسسات الأفغانية والدولية.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية.

وفى الوقت ذاته، لقي 25 من أفراد الجيش الأفغاني حتفهم، بعد أن هاجم مسلحون من طالبان نقطة التفتيش الخاصة بهم في منطقة بالا بولوك بإقليم فرح غرب أفغانستان الليلة قبل الماضية، مع استمرار الهجوم حتى وقت مبكر من صباح أنس، حسبما أفاد عضو مجلس إقليم فرح خير محمد نورزاي.

وقال نورزاي إن طالبان سيطرت على نقطة التفتيش فترة وجيزة، واستولت على جميع الأسلحة.

وفي إقليم هلمند الجنوبي، لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 17 آخرين في هجومين في مدينة لاشكرجاه وحي ناد علي، وفقاً لما ذكره مسؤولون بالإقليم.

وقال عضو بالمجلس الإقليمي من إقليم هلمند عبد الأحد سلطان زوي إن شخصاً واحداً قُتل وأصيب 16 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في موقف سيارات بمنشأة تابعة لهيئة الاستخبارات الأفغانية في مدينة لاشكرغاه.

وأكد الناطق باسم حاكم هلمند عمر زواك وقوع الانفجار، مضيفاً أن ثلاثة مصابين نُقلوا إلى المستشفيات.