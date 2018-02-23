تحقيق بشأن إرسال طرد إلى قصر سانت جيمس البريطاني

تحقق الشرطة البريطانية في طرد يحتوي على مادة «غير مشبوهة» تم إرساله إلى قصر في لندن يقطنه بعض كبار أفراد الأسرة المالكة البريطانية.

وقالت شرطة العاصمة، في بيان أمس، إنها تحقق بعد أن تم توصيل طرد يحتوي على مادة إلى قصر سانت جيمس 12 فبراير الجاري. وأضافت أن هذه المادة تم اختبارها والتأكد من أنها غير مشبوهة. وأوضح البيان أن الضباط يحققون أيضاً في ادعاء يتعلق بمراسلات شريرة تتعلق بالطرد ذاته. ولم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه فيه.

ويحتوي قصر سانت جيمس على شقق ومكاتب خاصة بالدولة ويستخدمها الأمير تشارلز والأمير ويليام، والأمير هاري وغيرهم من العائلة المالكة. ويقع مقر إقامة الأمير تشارلز الرسمي في لندن، في كلارنس هاوس، بجوار القصر، بينما يعيش ابناه الأمير ويليام والأمير هاري في قصر كنسينغتون، على بعد نحو 1.5 كيلومتر من قصر سانت جيمس.