رئيس فنزويلا يدعو إلى انتخابات ضخمة

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إجراء انتخابات ضخمة على مستوى العديد من الأفرع الحكومية، في الوقت الذي تعهد فيه تحالف المعارضة بمقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل المقبل.

وقال مادورو إنه يرغب في إجراء انتخابات تشريعية وبلدية وعلى مستوى الولايات إلى جانب الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى تجديد ديمقراطي. وأكّد مادورو أن الانتخابات ستمضي قدماً من دون مشاركة المعارضة، مضيفاً: «سواء كان هناك أمطار أو رعد أو برق ستكون هناك انتخابات بتحالف المائدة المستديرة أو من غيره».

وفي وقت سابق أمس، قال تحالف المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية المعارض في فنزويلا، إنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 أبريل المقبل، ما يفتح الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس نيكولا مادورو.

وأضاف التحالف أنّ الانتخابات مجرد مسرحية من جانب الحكومة تدعي من خلالها أن لها شرعية، بينما هي ليست كذلك. وقال التحالف إنه سيشارك فقط في انتخابات شفافة تخضع لمراقبة دولية وإنه سيسعى إلى ذلك.