مجهول يلقي عبوة ناسفة على السفارة الأميركية بالجبل الأسود

قالت حكومة جمهورية الجبل الأسود اليوم الخميس إن مجهولا ألقى عبوة ناسفة على مبنى السفارة الأميركية في العاصمة بودجوريتشا ثم فجر نفسه.

وأضافت الحكومة في رسالة باللغة الإنجليزية على حسابها الرسمي على تويتر "انتحر شخص مجهول بتفجير عبوة ناسفة" بعد منتصف الليل بنصف الساعة (1130 بتوقيت جرينتش).

وتابعت "قبل ذلك مباشرة، ألقى ذلك الشخص عبوة ناسفة من التقاطع القريب من المركز الرياضي على مجمع السفارة الأميركية".

وقالت "كانت العبوة قنبلة يدوية على الأرجح".

وذكر مصور رويترز في بودجوريتشا أن سيارة شرطة أغلقت الشارع الذي تقع فيه السفارة وأنه لا توجد أضرار يمكن رؤيتها.

ونصحت السفارة الرعايا الأميركيين بالبقاء بعيدا عن الموقع حتى إشعار آخر.

وقالت على موقعها الإلكتروني "تنبه السفارة الأمريكية في بودجوريتشا المواطنين الأمير كيين إلى أن هناك وضعا أمنيا قائما بالسفارة الأمريكية... تجبنوا السفارة حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام في الجبل الأسود أن الهجوم وقع قبل منتصف الليل بدقائق.

وجمهورية الجبل الأسود هي أصغر الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، وأصبحت الدولة التاسعة والعشرين التي تنضم لحلف شمال الأطلسي في مايو أيار الماضي.