اعتقال 3 أشخاص على صلة باعتداءات برشلونة

اعتقل ثلاثة أشخاص أمس في إسبانيا للاشتباه بعلاقتهم بمشتبه به في الاعتداءات الدامية العام الماضي في برشلونة، على ما أفادت وزارة الداخلية الإسبانية.

وتمت الاعتقالات خلال عملية مشتركة للشرطة الإسبانية والفرنسية في جنوب وجنوب غرب فرنسا، على ما جاء في بيان للوزارة الإسبانية.

وقتل 16 شخصاً حين أقدمت شاحنة صغيرة على دهس المارة في جادة لارامبلا المكتظة بالرواد في قلب برشلونة في أغسطس الماضي وفي هجوم بسكين في منتجع كامبريلس. ويشتبه أن الموقوفين الثلاثة لهم علاقة بالمغربي الجنسية إدريس اوكبير الذي يعتقد أنه الشخص الذي استأجر الشاحنة المستخدمة في الاعتداء الدامي.