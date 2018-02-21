العثور على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة

أعلن ناطق عسكري إيراني تحديد مكان حطام طائرة ركاب سقطت وعلى متنها 66 شخصاً بعد يومين من اختفائها من على شاشات الرادار في منطقة جبلية، وهو ما يزيد مخاوف الإيرانيين بشأن أسطول الطائرات المُتقادم في بلادهم.

وكانت الطائرة التابعة لشركة آسمان للطيران قد أقلعت من طهران الأحد الماضي ثم هوت بعد 50 دقيقة وهي في طريقها إلى مدينة ياسوج بجنوب غرب البلاد. وذكر الناطق أن الطائرة اصطدمت بجبل. ولا يُعتقد أن أحداً ممن كانوا على الطائرة قد نجا.

وأعاقت الأجواء الجليدية والتضاريس الجبلية جهود البحث والإنقاذ، ما عمق الإحساس بالحزن والغضب في نفوس عائلات الضحايا والمجتمع الإيراني بشكل عام.

وبدأ تشغيل الطائرة، وهي ذات محركين ومن طراز (إيه.تي.آر 72)، قبل أكثر من 24 عاماً. وذكرت بيانات استند إليها الموقع الإلكتروني لشبكة سلامة الطيران أن الطائرة عادت إلى الخدمة قبل ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن ظلت خارج الخدمة ست سنوات.

وقال الناطق باسم الحرس الثوري رمضان شريف، إن طائرة عسكرية دون طيار حددت مكان الحطام.

وبعد الانتظار طوال هذه الفترة إلى أن أمكن تحديد مكان الحطام، ذكر مسؤول بجهاز الطوارئ أن أُسر الضحايا ستضطر للانتظار مرة أخرى لحين عودة جثثهم، إذ لا يمكن للطائرات الهليكوبتر الهبوط في التضاريس الوعرة وسيتعين القيام بالمهمة سيراً على الأقدام.