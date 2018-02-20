لا تأكيدات بشأن العثور على حطام الطائرة الإيرانية

ذكرت وسائل إعلام حكومية أن حطام الطائرة الإيرانية التي سقطت أول من أمس، وكانت تقل 66 شخصاً، عثر عليه في وسط إيران، غير أن هيئة الطيران المدني لم تتمكن من تأكيد ذلك.

وكانت الطائرة التابعة لشركة آسمان للطيران التي أقلعت من طهران، قد اختفت من على شاشات الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها في طريقها إلى مدينة ياسوج في جنوب غرب البلاد. ويعتقد أنها تحطمت في منطقة جبلية قرب بلدة سميرم، ولا يعتقد أن هناك ناجين.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن نائب حاكم إقليم كهكیلویه وبویر أحمد قوله، إن السلطات عثرت على حطام الطائرة قرب دنكزلو في منطقة سميرم بإقليم أصفهان، وبعد بضع دقائق أعلنت هيئة الطيران المدني أنها لا يمكنها تأكيد العثور على الحطام. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير الطرق والتنمية الحضرية عباس أخوندي قوله بعد وصوله إلى سميرم: «نحن نواجه لغزاً كاملاً. لا نعرف أي شيء عن التحطم».

بدوره، قال نائب رئيس هيئة الفضاء الإيرانية مجتبى سرادقي لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، إن بلاده طلبت من دول أوروبية والصين المساعدة في البحث بصور الأقمار الاصطناعية. ونقلت وكالة الطلبة عن عضو في فريق إنقاذ الهلال الأحمر قوله إن «نقطة داكنة» رصدت قرب قرية دنكزلو «قد تكون أثراً لحطام الطائرة».

وعطلت برودة الطقس الشديدة ووعورة المنطقة الجبلية جهود فرق الإنقاذ. وقال التلفزيون إن طائرات هليكوبتر ومتسلقي جبال من القوات المسلحة وأفراد من الهلال الأحمر ومتطوعين يشاركون في عمليات البحث.

وأفاد مسؤولون بأن عدة مروحيات أُرسلت فجراً إلى المنطقة للبحث عن طائرة الرحلة «اي بي3704» التابعة لشركة طيران «آسمان» أُجبرت على العودة.

وقال مسؤول من الهلال الأحمر لوكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) «للأسف، بسبب الرياح العاتية وانخفاض الرؤية من جراء الضباب، لم يكن ممكناً للمروحيات الاستمرار في عمليات البحث».

وأكد مسؤولون نشر مئات من متسلقي الجبال مزودين بكلاب وطائرات مسيرة في محيط جبل دنا البالغ ارتفاعه نحو 4409 أمتار.