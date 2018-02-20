تيريزا ماي في فعالية «زر مسجدي»: الإسلام دين سلام

شاركت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أول من أمس، في فعالية «زُر مسجدي»، التي تقام سنويا في بريطانيا منذ 2015 بهدف تعزيز الحوار بين الأديان.

ونشر مجلس مسلمي بريطانيا، منظم الفعالية على حسابه في «تويتر»، صوراً لماي ترتدي غطاء على الرأس، وتلقي كلمة داخل مسجد ميدينهيد في مقاطعة باركشير جنوب شرقي البلاد.

ووصفت ماي زيارتها للمسجد بأنها «فرصة ثمينة للتعرف على الإسلام، وللتأكيد على أنه دين السلام».

وشارك في فعالية «زر مسجدي» عدد من السياسيين البريطانيين البارزين، بينهم رئيس بلدية لندن صادق خان، ورئيس حزب العمال جيريمي كوربن. وفي إطار الفعالية، فتحت أكثر من 200 مسجد في مختلف أرجاء بريطانيا أبوابها أمام أتباع الديانات الأخرى في البلاد، متيحة لهم الاطلاع بأنفسهم على شعائر المسلمين، والتعرف على مساجدهم.