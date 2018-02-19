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روسيا تستعرض في فيديو واحد قوة مدفعيتها برمتها

المصدر:
  • سبوتنيك
التاريخ:
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عرض طلاب أكاديمية ميخايلوفسكايا العسكرية الروسية في فيديو مدته 3 دقائق، نشرته وزارة الدفاع الروسية، فن استخدام مختلف أنواع المدفعية وراجمات الصواريخ ومنظومات الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون والصواريخ التكتيكية في حقل الرمي بمنطقة لينينغراد غير العادي، المتواجدة فيه جميع أنظمة المدفعية والصواريخ التابعة للقوات البرية، بدءا من قذائف الهاون وانتهاء بأنظمة الصواريخ التكتيكية.

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