«إخلاء مؤقت» لسبيل المتهمين باقتحام مجلس الأمة الكويتي

قررت محكمة التمييز الكويتية، أمس، إخلاء سبيل نواب سابقين بمجلس الأمة وعشرات المواطنين الكويتيين واستمرار محاكمتهم على ذمة القضية إثر اقتحام متظاهرين المجلس عام 2011.

وتعقد المحكمة جلسة المحاكمة المقبلة في الرابع من مارس المقبل لاستكمال المرافعات.

ويخضع للمحاكمة عدد من نواب مجلس الأمة الحاليين والسابقين وعشرات من الكويتيين، بتهمة اقتحام «البرلمان» عام 2011 للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة آنذاك ناصر المحمد الصباح.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في نوفمبر الماضي، أحكاماً على المتهمين بالحبس تتراوح بين سنة و7 سنوات بتهمة دخول المجلس وتحريض رجال الأمن على التمرد.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الكويت التي تصدر فيها أحكام بحبس نواب في البرلمان خلال فترة ولايتهم الشرعية.

موجة غبار

على صعيد آخر، أثارت رياح نشطة غباراً كثيفاً في الكويت، أمس، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق في البلاد.

وحذرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية من الرياح القوية التي قد تزيد سرعتها على 60 كيلومتراً في الساعة. وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية، استمرار الغبار إلى ساعات متأخرة من الليل، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على الجزر والمناطق الساحلية في البلاد.