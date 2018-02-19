توقيفات بفساد جديد على صلة بنتانياهو

أوقفت الشرطة الإسرائيلية عدداً من المرتبطين بشركة «بيزيك» الكبيرة للاتصالات أمس، فيما وصفته وسائل الإعلام بأنه تحقيق جديد بشبهة فساد على صلة برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال بيان صادر عن الشرطة إنه من بين المشتبه فيهم «شخصيات بارزة» في شركة «بيزيك» أوقفوا في إطار تحقيق مشترك مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه يشتبه في تورط هذه الشخصيات في قضية حصلت فيها «بيزيك» على تراخيص، بينما حصل نتانياهو في المقابل على تغطية إعلامية إيجابية على موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي المرتبط بالشركة.

وتأتي التوقيفات بعد إعلان الشرطة، الأسبوع الماضي، أنها أوصت رسمياً القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتانياهو، والقرار الآن بيد النائب العام أفيخاي مندلبليت، وقد يستغرق أسابيع أو أشهراً.

وتثير توصيات الشرطة شكوكاً في استمرار عمل حكومة نتانياهو.