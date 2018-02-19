بورتر استقال متهماً بالعنف

روب بورتر كبير المسؤولين في البيت الأبيض والمشرف على جدول مواعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقال من منصبه عقب اتهامات باللجوء إلى العنف الأسري.

من الطبيعي أن بورتر سارع إلى دحض الاتهامات الموجهة ضده، لكن مصادر أبلغت محطة «سي إن إن» الأميركية، أن مديرة الاتصالات في البيت الأبيض هوب كيكس، التي تبين أخيراً أنها كانت تواعد بورتر المستقيل، قد ساعدت في كتابة البيان الصادر عن البيت الأبيض رداً على المزاعم المتعددة بلجوء بورتر إلى أساليب العنف.

ومع أن بورتر من الأشخاص الذين يحافظون على تفادي الأضواء ولفت الأنظار إليه، إلا أنه شخصية أساسية في إدارة ترامب.

وذكرت العديد من الصحف مثل «واشنطن بوست» الأميركية أن بورتر قد عمل بشكل وثيق مع مدير الموظفين في البيت الأبيض من «أجل ترسيخ النظام في الجناح الغربي حيث كانت تدّب الفوضى»، كما أشرف على الأعمال المكتبية لدى ترامب.

وادعت زوجة بورتر السابقة كولبي هولدرنيس بأن زوجها تعمّد ركلها خلال شهر عسلهما، ومضى في سلوكه العنيف تصاعدياً إلى أن وصل به الأمر لمحاولة خنقها في إحدى المرات.