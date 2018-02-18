13 قتيلاً بتحطّم مروحية وزير الداخلية المكسيكي

قتل 13 شخصاً في تحطم مروحية وزير الداخلية المكسيكي الفونسو نافاريتي، فيما كان متوجهاً إلى المنطقة التي شهدت زلزالاً أول من أمس. وقالت السلطات القضائية في ولاية واكساكا (جنوب) حيث وقع الحادث مساء الجمعة «انتشلنا في المكان جثث 12 شخصاً: خمس نساء وأربعة رجال وفتاتين صغيرتين وفتى صغير. وتوفي شخص آخر في المستشفى» فيما أصيب 15 آخرون.

وكان الوزير متوجهاً برفقة حاكم ولاية واكساكا اليخاندرو مراد والعديد من الموظفين إلى مدينة بينوتيبا دي سان لويس التي تبعد حوالي 600 كيلومتر جنوبي مكسيكو في منطقة تعرضت قبل بضع ساعات لزلزال قوي.

وكتب الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو على «تويتر»، إن «الوزير نافيريتي والحاكم مراد وكذلك أفراد طاقم المروحية بخير»، مضيفاً «ويا للأسف، قضى عدد كبير من الأشخاص على الأرض وأصيب آخرون». وكان الضحايا على ما يبدو ينتظرون على الأرض لاستقبال الوزير.

وأوضح نافيريتي لقناة تلفزيونية أن قائد المروحية العسكرية فقد السيطرة عليها على ارتفاع حوالي أربعين متراً من الأرض. وكان الوزير ومرافقوه في طريقهم إلى مكان تعرض الجمعة لزلزال بقوة 7,2 درجات في ولاية واكساكا. ولم يسفر الزلزال عن ضحايا أو خسائر كبيرة، بحسب المعلومات التي أدلت بها السلطات.