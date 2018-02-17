قلق أوروبي من استمرار الطوارئ في تركيا

أبدى الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياغلاند، أمس، قلقه من استمرار حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا غداة محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وذكر في خطاب أمام طلاب في الحقوق في أنقرة «كثيرون منا يشعرون بالقلق من مدى ومدة حالة الطوارئ المطبقة».

وأشار ياغلاند خصو صاً إلى توقيف صحافيين ونواب ورؤساء بلديات ومدافعين عن حقوق الإنسان، مشدداً على أهميتهم من أجل «ديمقراطية فعالة وعملية».

وقال إن «شن حملة اعتقالات واسعة جداً يؤدي إلى نشر أجواء مخيفة في كل المجتمع». ودعا ياغلاند تركيا إلى دراسة الطلبات ودعوات الأشخاص المعنيين باحترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل تجنب تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «أكثر من طاقتها»، بعدما أبلغت بالعديد من القضايا.

وأورد أن «تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من طاقتها لن يؤدي سوى إلى طرح تساؤلات عن قدرة ورغبة تركيا في احترام الاتفاقية».

ويأتي القلق الأوروبي في وقت أصدرت محكمة تركية، أمس، حكماً بالسجن المؤبد على 6 صحافيين بارزين اتهموا بأنهم على علاقة بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، حسب ما أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.