تظاهرات تطالب نتانياهو بالرحيل

دعا آلاف الإسرائيليين، أمس، إلى استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب، في أول احتجاج حاشد بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات له بالفساد.

واحتشد المتظاهرون في يوم مشمس في ساحة المسرح الوطني حاملين لافتات كتب عليها بالعبرية «باي باي بي بي» وهو الاسم المختصر له، وأخرى كتب عليها بالإنجليزية: «رئيس وزراء الجريمة». و«أيها الفاسدون ارحلوا». وطالب المتظاهرون من النائب العام التسريع بتقديم لائحة الاتهام لإجبار نتانياهو على الاستقالة.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء الماضي باتهام نتانياهو رسمياً بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في قضيتين حققت بشأنهما لأكثر من عام، تتعلقان بتلقي نتانياهو وأفراد من عائلته هدايا فاخرة ومجوهرات من ملياردير ومن رجل أعمال. في السياق، أجرت صحيفة معاريف استطلاعاً للرأي حول نجاعة نتانياهو بالحكم وإذا كان رئيس وزراء فاسداً أم لا.

وأظهرت النتائج أنّ 60 في المئة من المستطلعين يعتقدون أنّ نتانياهو فاسد، وأنّ 50 في المئة يؤيدون استقالته، وأنّ 50 في المئة يعتقدون أنّه غير مؤهل لقيادة الحكومة وأنّه ضعيف، بينما بقي حزبه الليكود قوياً إذ بين الاستطلاع أنه لو أجريت انتخابات اليوم فإنه سيحصل على 28 مقعداً.