فيجي تنجو من إعصار مدمّر

أكّد مسؤول بحكومة فيجي، أمس، أنّ بلاده نجت من دمار كبير كان من الممكن أن يسببه إعصار من الفئة الرابعة اجتاح الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي خلال الليل، دون أن يؤثر في المراكز الكبيرة الأكثر سكاناً.

وضرب الإعصار جزيرتي أونو آي لاو وفاتوا في الجنوب، مصحوباً برياح سرعتها 275 كيلومتراً في الساعة وأمطار غزيرة، وأدى لقطع الاتصالات، رغم أن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث قالت إن تقارير أولية تحدثت عن أضرار محدودة.

وقال أناري ليوينيكيلا مدير الهيئة لوكالة رويترز: «التقارير عن تضرّر منازل وردت فقط من أونو آي لاو، دمرت ثلاثة منازل وتضررت أربعة، في المجمل تضرر البنية التحتية كان بأدنى قدر».