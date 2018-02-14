إعادة فتح مطار «لندن سيتي» بعد غلقه بسبب قنبلة

أعلن مطار «لندن سيتي» أنه «عاد إلى العمل بشكل طبيعي» أمس، بعد يوم من غلقه من أجل إزالة قنبلة لم تنفجر ترجع إلى الحرب العالمية الثانية، عُثر عليها في نهر «تيمز» القريب من المطار.

وقال روبرت سينكلير، الرئيس التنفيذي للمطار الذي يقع بالقرب من المنطقة التجارية في لندن: «قامت البحرية الملكية وشرطة العاصمة بإزالة العبوة التي تعود للحرب العالمية الثانية والمكتشفة في رصيف سفن الملك جورج الخامس بأمان».

وكتب سينكلير على «تويتر»: «نتيجة لذلك، تم إلغاء المنطقة المحظورة (محيط العثور على القنبلة) الآن، وسوف يكون المطار مفتوحاً بشكل طبيعي الثلاثاء». وذكرت شرطة العاصمة البريطانية أن القنبلة الألمانية، التي تزن نحو 500 كيلوغرام ويبلغ طولها 1.5 متر، قد «نُقلت إلى مكان مؤمّن لإبطالها». وقال القائد دل ماكنايت، من سرية الغوص بسلاح البحرية الملكي البريطاني، إن فريقاً من خبراء إبطال المتفجرات سوف يدمر القنبلة بالقرب من ساوثند عند مصب نهر التايمز.

وأوضحت البحرية أن فريقها قام بتعويم القنبلة، ثم تم سحبها على طول النهر إلى البحر ليلاً.