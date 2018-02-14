ماكرون: لا أدلة على استخدام الكيماوي في سوريا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن «فرنسا ستوجه ضربات» إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في الصراع السوري، لكنه أوضح أنه لم ير أي أدلة على ذلك.

وقال ماكرون للصحافيين: «لقد وضعت خطاً أحمر في ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية. اليوم لم تؤكد وكالاتنا ولا قواتنا المسلحة أنه تم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين على النحو المبين في المعاهدات».

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، عبر ماكرون عن قلقه من دلائل على استخدام قنابل الكلور ضد المدنيين في الآونة الأخيرة. باريس - رويترز