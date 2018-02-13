كيم غونغ أون معجب بطريقة استقبال وفد بلاده في سول

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم غونغ أون عن رضاه بالطريقة التي جرى خلالها استقبال وفد بلاده بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وتحدث عن ضرورة مواصلة جهود المصالحة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الرسمية أن كيم استقبل أعضاء الوفد الذي ضم شقيقته كيم يو جونج والرئيس الفخري كيم يونج نام يوم الاثنين لدى عودتهم إلى كوريا الشمالية.

وأعرب كيم عن "إعجابه الشديد" بتقرير الوفد حول زيارته للأولمبياد حيث حضر مراسم الافتتاح يوم الجمعة، وشكر كوريا الجنوبية على "جهودها المخلصة".

وفي أحدث إشارة إلى تنشيط العلاقات بين الجارتين، دعت كوريا الشمالية يوم الاحد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن لزيارة العاصمة الشمالية بيونج يانج.

ولم يقبل مون على الفور هذا العرض.

تجدر الإشارة إلى أن كيم يو جونج هي العضو الوحيد في الأسرة الحاكمة للدولة الشيوعية التي قامت بزيارة إلى كوريا الجنوبية منذ نهاية الحرب الكورية 1950 - 1953.