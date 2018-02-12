كوريا الشمالية تعلن عقد محادثات صريحة مع جارتها الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس، أن وفدها إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية أجرى محادثات «صريحة وصادقة» مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، دون الإشارة إلى دعوة الشمال له لحضور قمة في بيونغيانغ.

واختتم أرفع وفد من الشمال يزور الجنوب الزيارة، أمس، لكنه لا يزال يواجه تشككاً من المواطنين في كوريا الجنوبية بشأن صدق كوريا الشمالية حيال تحسين العلاقات.

وستشكل أي قمة بين الكوريتين اللتين لاتزالان في حالة حرب من الناحية الفعلية، نجاحاً كبيراً لجيه-إن الذي يضغط من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي غادر كوريا الجنوبية عائداً إلى واشنطن، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان متفقون تماماً على عزل كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

وأضاف بنس للصحافيين في الطائرة، أثناء رحلة العودة للولايات المتحدة: «ليس هناك خلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بشأن ضرورة مواصلة عزل كوريا الشمالية اقتصادياً ودبلوماسياً إلى أن تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية».

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن رئيس كوريا الجنوبية أوضح تماماً أن تخفيف الضغط عن بيونغيانغ مرتبط بشروعها في اتخاذ خطوات لنزع السلاح النووي.