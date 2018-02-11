زعيم كوريا الشمالية يدعو نظيره الجنوبي لزيارة بيونغيانغ

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس، نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان إلى قمة في بيونغيانغ، وفقاً لما أعلنت سيؤول، في وقت حذرت واشنطن من أخذ محاولات بيونغيانغ للتقارب بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية على محمل الجد.

وورد في الدعوة التي نقلتها كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التي تزور سيؤول بمناسبة الأولمبياد الشتوي، أن كيم جونغ أون مستعد للقاء مون «في أقرب فرصة»، بحسب ناطق باسم الرئاسة الكورية الجنوبية.

وستكون هذه القمة، في حال حصولها، الثالثة من نوعها بعد لقاءين بين كيم جونغ ايل، والد الزعيم الحالي والكوريين الجنوبيين كيم داي-جونغ وروه مو-هيون عامي 2000 و2007 في بيونغيانغ.

ولم يرد مون على الفور على الدعوة التي قد تؤثر على العلاقات بين مون، المؤيد للحوار مع الشطر الشمالي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تبادل الشتائم الشخصية والتهديدات مع كيم جونغ اون العام الماضي.

وتصر واشنطن على أنه يتعين على بيونغ يانغ التي فرض مجلس الأمن الدولي عدة حزم من العقوبات عليها، أن تتخذ خطوات ملموسة تثبت من خلالها أنها مستعدة لنزع أسلحتها النووية قبل أي مفاوضات.

والتقى الرئيس الكوري الجنوبي كيم يو جونغ، المقربة من شقيقها والشخصية الأولى من عائلة كيم جونغ أون التي تزور الشطر الجنوبي منذ الحرب الكورية إبان الخمسينات.

واجتمع كذلك مع رئيس هيئة الرئاسة للجمعية الشعبية العليا لكوريا الشمالية كيم يونغ نام. وقالت كيم يو جونغ لرئيس كوريا الجنوبية بعد أن سلمته رسالة شخصية من شقيقها «نأمل أن نراكم قريباً في بيونغيانغ»، وفقاً لعدد من المسؤولين.

وأضافت «نود أن يصبح الرئيس مون طرفا في فصل جديد للتوصل إلى الوحدة بهدف تحقيق أثر تاريخي عظيم». وشاهد الكوريون الشماليون إلى جانب مون انطلاق أول مباراة أمس، بين فريق هوكي الجليد النسائي الموحد من لاعبات الكوريتين وسويسرا.

وحضر مون في وقت سابق مباراة التزلج على مسار قصير برفقة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي لم يتفاعل مع الكوريين الشماليين رغم جلوسه بنفس المكان معهم خلال حفل الافتتاح الجمعة. ودعا مون بيونغ يانغ إلى السعي لفتح «حوار يعتبر ضرورياً للغاية» مع واشنطن، وفقاً للناطق.

وأكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وهو في كوريا الجنوبية أيضاً لحضور الأولمبياد، إن واشنطن وسول متفقتان في نهجهما الخاص بالتعامل مع كوريا الشمالية. وقال في مقابلة مع (إن.بي.سي) «أنا واثق جداً، كما الرئيس ترامب، في أن الرئيس مون سيواصل الوقوف معنا بقوة في حملتنا الخاصة بوضع ضغوط شديدة» على كوريا الشمالية.