27 قتيلاً بحادث سير في اندونيسيا

لقي 18 شخصاً على الأقل حتفهم أمس، عندما تعرضت حافلة مسرعة لحادث في هونغ كونغ في أحد أكبر حوادث السير التي تشهدها المدينة خلال الأعوام الأخيرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطام الحافلة وهي مقلوبة على جانب طريق سريع رئيسي في شمال المدينة. واضطر رجال الإطفاء في موقع الحادث لإحداث فتحة في سقف الحافلة لإخراج الركاب المحاصرين داخلها.

وأكدت الشرطة وفاة 18 شخصاً على الأقل، منهم 15 رجلاً، في موقع الحادث. وجلس عشرات من المصابين على جانب الطريق وهم ينزفون.

وتحدث رجل مسن إلى قناة تلفزيونية قائلاً إن السائق كان يسير بسرعة عالية حتى عند منعطفات الطريق.

وقال مسؤول في شركة كولون للحافلات التي تشغل هذه الحافلة إنه سيتم صرف مبلغ 10230 دولاراً لعائلة كل ضحية. وقالت الشركة إنها ستشكل أيضاً فريق تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

من جهة ثانية أعلنت الشرطة الاندونيسية أمس، أن 27 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 16 بجروح عندما تعرضت حافلة تنقل سياحاً محليين لحادث سير في جزيرة جاوة.

ووقع الحادث عندما اصطدمت الحافلة التي كان يستقلها 40 شخصاً على الأقل، بدراجة نارية لدى نزولها مسرعة من على تلة ما تسبب بانقلابها مرات عدة.

وكان الركاب الذين قدم معظمهم من جنوب تانغيرانغ في مقاطعة بنتن بجاوة في طريقهم إلى أحد ينابيع المياه الساخنة. وتم إجلاء جميع الضحايا من الحافلة ونقل معظمهم إلى مستشفى محلي، بحسب الشرطة.

وقال مامات دوديراكمات، الناطق باسم مستشفى سوبانغ، لقناة «ميترو» التلفزيونية «امتلأت المشرحة لدينا ولم يعد بإمكاننا استقبال مزيد من الجثث».

وكثيراً ما تقع حوادث نقل في اندونيسيا، حيث عادة ما تكون الحافلات والقطارات قديمة وصيانتها سيئة.

45 قتيلاً بحادثي سير في هونغ كونغ وإندونيسيا