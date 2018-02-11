عاصفة ثلجية تشلّ شيكاغو وديترويت

تسبب تساقط كثيف للثلوج نجم عن عاصفة ثلجية قوية شهدتها مناطق في وسط غرب الولايات المتحدة، أول من أمس، بإغلاق المدارس والطرقات وإلغاء نحو 1500 رحلة جوية.

وقالت الأرصاد الجوية الأميركية في مذكرة إن «الثلوج تتصدر عناوين أخبار الطقس من منطقة شيكاغو الكبرى حتى ديترويت، مع صدور التحذيرات من العاصفة الثلجية».

وأغلقت المدارس في المدينتين وتم الإبلاغ عن العديد من حوادث السير، وتسارعت وتيرة إلغاء الرحلات الجوية لتصل إلى 1500 نصفها في مطار أوهير الدولي في شيكاغو الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد، وحيث بلغت سماكة الثلوج 18 سنتمتراً عند الظهر.