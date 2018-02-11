مقتل 4 في هجوم على معسكر هندي بولاية جامو وكشمير

قتل جنديان ومسلحان وأصيب تسعة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، في هجوم شنه متمردون على معسكر للجيش في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

وقال ناطق باسم الجيش إن مسلحين اقتحموا معسكراً تابعاً للجيش الهندي في ساعة مبكرة أمس، بولاية جامو وكشمير شمال البلاد وقتلوا جنديين وجرحوا تسعة أشخاص. وأفاد المقدم ديفيندار أناند ان اثنين من المسلحين قتلا أيضاً وأشار إلى أن المسلحين كانوا يرتدون زياً مموهاً ويحملون بنادق قتالية وكمية كبيرة من الذخيرة والقنابل اليدوية. وأضاف أن من بين الجرحى خمسة من الأطفال والنساء.

وحاصرت الشرطة الموقع وتم استدعاء وحدات من الجيش لتعزيز القوات. وقال أناند إن «العمليات ستستمر حتى إلقاء القبض على جميع الإرهابيين أو قتلهم».