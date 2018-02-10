الطائرات الإسرائيلية تقصف 12 هدفا عسكريا سوريا وإيرانيا

أغارت طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي صباح اليوم على اثني عشر هدفا عسكريا في سوريا، بعضها إيراني والبعض الآخر تابع للدفاعات الجوية السورية.

وجاء هذا القصف ردا على إصابة طائرة إف - 16 تابعة لسلاح الجو بنيران سورية،بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وذكرت الهيئة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في مناطق عديدة بشمال اسرائيل نجمت عن اعتراض صواريخ ارض - جو سورية أطلِقت خلال الغارات الجديدة.

كان سلاح الجو الإسرائيلي قد شن في وقت سابق، صباح اليوم السبت، غارة داخل سوريا، ردا على اختراق طائرة إيرانية بدون طيار الأجواء الإسرائيلية، حيث قامت مروحية هجومية باعتراضها.