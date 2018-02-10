الثلوج تلغي 200 رحلة جوية في فرنسا

تمّ إلغاء ثلث الرحلات التي كان من المقرّر انطلاقها، أمس، من مطار اورلي جنوب العاصمة الفرنسية أي نحو 200 رحلة، بسبب موجة جديدة من الثلوج في منطقة باريس، وفق ما علم من مصدر ملاحي.

وقال المصدر إنّ الأمر يتعلق خصوصاً برحلات قصيرة ومتوسطة. وتمّ إبلاغ الركاب ولم يأتوا إلى المطار وبالتالي ليست هناك صعوبات استثنائية.

وأضاف: «لم يتقرر إلغاء أي رحلة لرحلات السبت».

في المقابل، لم تشهد رحلات مطار رواسي - شارل ديغول شمال باريس أي إلغاء، وسجل فقط تأخير بمعدل نصف ساعة، وفق مصادر متطابقة. كما سارت رحلات المترو والقطار بشكل عادي ولم يسجل سوى اضطراب طفيف في حركة الحافلات عصر أمس. وعاودت الثلوج التساقط صباح أمس في منطقة تمتد من حدود بلجيكا إلى وسط فرنسا. باريس ـ وكالات