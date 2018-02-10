المقاتلة الصينية الشبح «جيه - 20» تدخل الخدمة

قالت القوات الجوية الصينية، أمس، إن الجيل الجديد من مقاتلتها الشبح جيه - 20 دخل الخدمة، وهي طائرة حربية تأمل بكين أن تساعدها على تضييق الفجوة العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة.

ويشرف الرئيس الصيني شي جين بينغ على عملية تحديث شاملة للجيش الذي يعد الأكبر في العالم. ويشمل التحديث صواريخ مضادة للأقمار الصناعية وغواصات متطورة في مسعى من الصين لمد نطاق قوتها بعيداً عن سواحلها. وقالت القوات الجوية في بيان قصير، إنه تم السماح بتشغيل مقاتلات جيه - 20 ضمن الوحدات القتالية.

وأضاف البيان أنّ المقاتلة جيه - 20 ستسهم في تعزيز قدرات القوات الجوية القتالية، وستساعدها على القيام بمهمتها المقدسة في الدفاع عن سيادة وأمن البلاد وسلامة أراضيها. وكانت الطائرة قد عرضت للمرة الأولى خلال عرض جوي بمدينة تشوهاي أواخر العام 2016.