زعيم كوريا الشمالية: قوتنا العسكرية بمستوى عالمي

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، أمس، الخميس خلال عرض عسكري، أنّ بلاده التي تمتلك السلاح النووي هي قوة عسكرية من المستوى العالمي، وذلك عشية افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الجنوب.

وقال كيم أمام الحشود في ساحة كيم ايل سونغ حيث نظم العرض: «لقد أصبحنا قادرين على أن نثبت أمام العالم وضعنا كقوة عسكرية من المستوى العالمي».

وأكّد الزعيم الكوري الشمالي أنّ الجيش يجب أن يبقى في حالة استنفار قصوى لمنع الغزاة من انتهاك ولو ذرة واحدة من أراضي كوريا الشمالية، فرد الجنود المشاركون في الاستعراض: عاش الزعيم. وشهد كيم جونغ أون العرض العسكري الذي أقامته بيونغيانغ بمناسبة مرور 70 على تأسيس قواتها المسلحة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أنّ العرض الذي جاء قبل يوم واحد من الانطلاق الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، قد شمل استعراضاً لصاروخ «هوا سونج 15» بالستي عابر للقارات إلى جانب الدبابات والجنود، مستشهدة بتحليل لصور للحدث.

وسيترأس وفد كوريا الشمالية المشارك في الألعاب الأولمبية الشتوية كيم يونغ-نام، الرئيس الفخري لكوريا الشمالية، كما سيضم الوفد شقيقة الزعيم كيم يو-جونغ التي تتمتع بتأثير متزايد لدى مركز القرار الكوري الشمالي.