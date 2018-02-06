روسيا ترد على واشنطن بنشر صواريخ نووية في كالينيغراد

أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فلاديمير شامانوف، أن بلاده نشرت منصات صواريخ من طراز «إسكندر» القادرة على حمل رؤوس نووية في إقليم كالينينغراد (الجيب الروسي) في العمق الأوروبي.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن شامانوف قوله: «جميع البنى التحتية العسكرية الأجنبية الواقعة في نطاق مدى صواريخنا هناك ستكون على قائمة المواقع المستهدفة».

وكان وزير الدفاع الليتواني، رايمونداس كاروبليس، قد صرح الشهر الماضي لوسائل إعلام محلية، بأن روسيا نشرت منصات صواريخ «إسكندر» في منطقة كالينينغراد على الحدود مع بلاده.

وأشار بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية في أواخر الشهر الماضي، إلى أن الوزارة انتهت من إنشاء البنية التحتية اللازمة لنشر منصات صواريخ «إسكندر- إم» وتسليمها خلال 2018 إلى لواء الدفاع الجوي رقم 152، المتموضع بمنطقة تشيرنياخوفسك في إقليم كالينينغراد. يأتي ذلك رداً على ما ذكرته وثيقة العقيدة النووية الوطنية الأميركية التي نشرت يوم الجمعة الماضي، بأن الولايات المتحدة ستنشر في جميع أنحاء العالم ما يسمى بالطائرة «ذات الاستخدام المزدوج» القادرة على حمل الأسلحة التقليدية والنووية.

وتقول واشنطن إن نشر مثل هذه المنظومات الصاروخية قرب دول البلطيق وبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي «يزعزع الاستقرار»، وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن نشر الصواريخ يشكل تطويراً دائماً للقوات الروسية في المنطقة.

و«إسكندر» منظومة صواريخ باليستية متنقلة يرمز لها حلف شمال الأطلسي باسم (إس.إس-26 ستون) وحلت محل صواريخ سكود السوفييتية.

وتطلق المنظومة صاروخين موجهين يصل مداهما إلى 500 كيلومتر، ويمكنهما حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.